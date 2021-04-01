Görenler şoke oldu! Herkes baharı beklerken beyaza büründü

Sivas'ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağış nedeni ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Öte yandan benzer bir görüntü de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle beyaza bürünen sahil, ilginç görüntü oluşturdu.

Kent merkezinde saat 15.00 sıralarında etkisini artıran yağmur, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı, yerine tekrar sağanağa bıraktı. Dolu ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Esnaflar dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini kürek ve süpürgelerle temizledi. Dolu yağışı ve sonrasındaki sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, su birikintileri de yayalara zor anlar yaşattı. Nisan ayına dolu yağışı ile başlayan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

BURASI FETHİYE!

İlçede öğleden sonra başlayan yağmur, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde doluya dönüştü. Bir süre etkili olan yağış nedeniyle Kıdrak Plajı, doluyla kaplandı. Beyaz örtüyle kaplanan sahili, bölgede bulunan bazı vatandaşlar da görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kar görüntüsünü andıran dolu kaplı sahil, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sahili görüntüleyen Burcu Cunneen, AA muhabirine, yıllardır Fethiye’de yaşadığını, ilk kez sahili bembeyaz gördüğünü söyledi. Görselleri sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Cunneen, takipçilerinin de şaşkınlık yaşadığını ve doluyu kar zannettiklerini kaydetti.