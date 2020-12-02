Google, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor. Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, bu 100 genci tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurdu.

Google’ın eski patronu Eric Schmidt, dünya çapındaki bir yeteneği belirlendiği yaşın 16 olduğunu ve bu yaşın sihirli olduğunu ifade etti.

Schmidt, dünyanın en zeki 100 çocuğunu arıyor. Schmidt, gelecek neslin dünya meselelerinde görev alması gerektiğini belirterek, bu 100 genci tespit etmek için yetenek avlama vakfı kurduğunu duyurdu.