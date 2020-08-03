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Gonca Vuslateri’nin küvet pozuna şaşırtan yorum!

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:31 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 13:31

Normalleşmenin ardından Bodrum’da tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı.


Karantina  günlerini evinde geçiren Gonca Vuslateri, şimdilerde Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Vuslateri, son olarak küvet pozunu paylaştı. Oyuncuya en ilginç yorum ise Seda Sayan'dan geldi.
 
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı.
 
 
Fotoğrafı gören Seda Sayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?” dedi. Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.

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