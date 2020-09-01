Gonca Vuslateri gözyaşlarını tutamadı!

'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı 'Vasfiye Teyze' rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Gonca Vuslateri, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk oldu.

'Adaletsizlik gözümü dolduruyor'

32 yaşındaki oyuncu, "Bu piyasada hiç affetmeyeceğin isimler var mı?" sorusuna, "Bir kadın var onunla çok çalışmak istemiştim. Bana, 'Senin çok ailevi sorun var, moralsizmişsin. Öyle dediler. Başrol oynayamazsın' dedi. İçimden 'ne diyor bu ya?' dedim. Çok özür dileyerek söylüyorum; ben 10 kişinin tecavüz ettiği bir geçmişe sahip olsaydım, onu mu söyleyecektiniz iş görüşmesinde. Bu adaletsizlik gözümü dolduruyor" yanıtını verdi.