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Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi

17 Eylül 2021 Cuma - 14:11 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 14:11

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, oğulları Gökhan Gencebay'ı evlendirdi.


Oyuncu Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Özmen Han ile hayatlarını birleştirdi. Çift, Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdi. Düğüne 300 davetli katıldı. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğünde, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.
 
Gül-Kenan Erçetingöz çifti, Mehmet Gezegen, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti ve Erkan Petekkaya da davete katılanlar arasındaydı.
 
TEMMUZ AYINDA NİŞANLANDILAR
 
Gökhan Gencebay ve Seda Han, temmuz ayında nişanlanmıştı. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Sevim Emre, ‘Günün adı mutluluk! Yavrularım’ mesajını paylaşmıştı.
 
Kariyerine oyuncu olarak devam eden Gökhan Gencebay, 'Barbaros' dizisinin kadrosunda yer alıyor.

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