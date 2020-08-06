55 yaşındaki Oktay Kaynarca, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu 25 yaşındaki sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Oktay Kaynarca’nın Gizem Acar ile Bodrum'da yakalanmasının ardından Gizem Acar hakkında merak edilenler de arttı. Gizem Acar, 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmış. Peki, Gizem Acar kimdir? Gizem Acar oyuncu mu, manken mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu model ve oyuncu Gizem Acar ile Oktay Kaynarca sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet ederken görüntülendi. Haberin ardından Gizem Acar hakkında merak edilenler de arttı. Gizem Acar kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar oyuncu mu, mesleği ne?

GİZEM ACAR KİMDİR?

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı. 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 125.000 TL’yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.