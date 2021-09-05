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Gine'den hükümete darbe iddiası

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 16:50 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 16:57

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirilirken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. 
 
Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve  ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi. 
 
Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.
 
Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

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Alpha Conde Gine Cumhurbaşkanı darbe
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