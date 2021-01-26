Gıda fırsatçılarında hükümet savaş açtı!

TESK Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmede gıda fırsatçıları yüzünden enflasyondaki yüksek seyrin gündeme geldiğini söyledi. Palandöken, görüşmedeki "Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız" diyaloğunu da aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken arasında yüksek seyreden enflasyonla ilgili olarak 'Her dükkana bir kolluk kuvveti' diyalogu yaşandı.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde esnafın bütün sorunlarını dile getirdiklerini söylerken görüşmeye ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok bankalar, vatandaşın kredi faizleri ve dolayısıyla enflasyonun yüksek seyretmesi sıkıntısından ne pahasına olursa olsun kurtarılması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. 'Sayın Cumhurbaşkan'ım her dükkana ancak bir kolluk kuvveti koymanız lazım ki bu olsun' dedim, kendileri de 'Gerekirse onu da yapacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT'ye konuk olan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmeler için mücbir sebep hali kabul edilmesini değerlendirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kabine toplantısından esnafın sorunlarının çözümüne yönelik olumlu adım beklediklerini ve genelgeyle kapatılan işletmeler açılana kadar bazı vergi yükümlülüklerinden muaf olacağını açıkladı.

Mücbir sebep ilanının taleplerinden biri olduğunu söyleyen Palandöken, mücbir sebep kapsamının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.