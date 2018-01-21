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Genelkurmay Başkanı birlikleri denetledi

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 20:45 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 21:04

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral  Akar'a denetlemelerinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz  Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz eşlik etti.
 
Denetlemeler sırasında, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve  bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alan Orgeneral  Akar, değerlendirmelerde bulundu.
 
 
Harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale  getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Akar, "TSK'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan "Meşru  Müdafaa Hakkı" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye  yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları  doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin  vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve  hassasiyetin gösterildiğini" ifade etti.
 
 
Faaliyetlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra  edildiğini vurgulayan Orgeneral Akar, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş  bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğuna işaret etti.
 
Orgeneral Akar, harekat kapsamında gösterdiği kahramanlık ve  fedakarlıklardan dolayı personelini kutladı ve başarılar diledi.
 

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