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Genç akademisyenden kahreden haber geldi!

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA) |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 18:04

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi (35), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


YYÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi, evli ve 2 çocuk babası Selami Tanrıverdi, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Tanrıverdi, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz Selami Tanrıverdi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
 

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi koronavirüs Dr. Selami Tanrıverdi
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