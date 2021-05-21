Gelir kaybı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Esnafa gelir kaybı desteği ödeme tarihi sorgulanıyor!

Gelir kaybı esnaf kira desteği binlerce esnafı tarafından yakından takip ediliyor. Gelir kaybı desteği için başvuruda bulunanlar desteklerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Koronavirüs salgını kapsamında gelirleri düşen esnafa 3 ay boyunca ödenecek olan 1000 TL destek ödemesi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşti. Peki, gelir kaybı esnaf kira desteği yattı mı? Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak?

Gelir kaybı esnaf kira desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Gelir desteği için E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrası vatandaşlar desteklerin yatıp yatmadığı ise arama motorları üzerinden sorguluyor. Gelir kaybı desteğine ek iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

GELİR KAYBI ESNAF KİRA DESTEĞİ YATTI MI?

Gelir kaybı esnaf kira destekleri henüz yatmadı.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ

Gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular halen alınıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişti. Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.

"Gelir kaybı desteği" şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 165 bin 949 kişiye 4 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 530 bin 490 lira kira desteği sağlandı.

"Ciro kaybı desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78 milyon 256 bin 966,84 lira ödeme yapıldı.