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Geceleri duş almanın bilinmeyen faydaları!
Dermatologlar, duşta yaklaşık 5 ila 10 dakika geçirmenizi öneriyor. Bazılarımız sabah duşa girmeden güne başlamayı hayal bile edemezken, diğerleri günlük stresi gece atmayı tercih ediyor. Duş alma zamanınız kişisel tercihlerinize bağlı olsa da, geceleri duş yapmayı seçenler daha fazla güzellik ve sağlık yararı elde ediyor olabilir! İşte detaylar...
1. Daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir
Akşam duşu bedeninizi ve zihninizi rahatlatır ve daha iyi bir uyku almanızı sağlar. Yatmadan 90 dakika önce ılık suyla duş almak, normalden yaklaşık 10 dakika daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bunun nedeni, ılık suyun vücudunuzun sıcaklığını biraz düşürmesi ve bunun da vücudunuza uyku zamanının geldiğine dair bir sinyal göndermesidir.
Akşam duşu bedeninizi ve zihninizi rahatlatır ve daha iyi bir uyku almanızı sağlar. Yatmadan 90 dakika önce ılık suyla duş almak, normalden yaklaşık 10 dakika daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur. Bunun nedeni, ılık suyun vücudunuzun sıcaklığını biraz düşürmesi ve bunun da vücudunuza uyku zamanının geldiğine dair bir sinyal göndermesidir.