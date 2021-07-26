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Gece yarısı kafa kafaya facia: Bir çocuk öldü, 7 kişi de yaralandı

Burhan CEYHAN/DHA |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:48 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 1:48

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 yaşındaki Mehmet Berkay Bilek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk yaralanan 7 kişi yaralandı.


Durmuş Öztürk (36) yönetimindeki 09 LU 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Cüneyt Bilek'in (33) kullandığı 34 CSS 574 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berkay Bilek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücülerinden Cüneyt Bilek, araçta yolcu konumunda bulunan Mevliye Bilek (32), Berat Bilek (7) ve Buğra Bilek (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Durmuş Öztürk, araçtaki İhsan Öztürk (66) ve Ela Öztürk (3) yaralandı.
 
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Berkay Bilek’in cenazesi ise Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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Aydın Çine otomobil
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