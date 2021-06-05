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Gece yarısı feci kaza! Bariyere ok gibi saplandı

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 1:58 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 1:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, güney yan yolda Ankara yönüne giden Fatih  Duman'ın kullandığı 34 PC 3033 plakalı otomobil, Devlet Malzeme Ofisi Bölge  Müdürlüğü önünde D-100 kara yoluna katılım sırasında kontrolden çıkarak refüjdeki  bariyerlere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,  sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Kazada ağır hasar gören araçta sıkışan sürücü Duman ile yanındaki Eyüp  Y. ve Canan Ç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ağır yaralanan  otomobil sürücüsü Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğerler yaralılar ise  Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
 
Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre kontrollü  olarak sağlandı.

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Kocaeli Gebze kaza
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