Gebelik öncesi ultrason tetkikleri

Gebelik öncesi dönemde yapılan tetkikler gebelik dönemindeki kadar önemlidir. Anne adayı ile bebeği genel sağlığının, hamilelik sürecinin ve hamileliğin başarılı bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı olur.

Bebek sahibi olmayı düşünen, özellikle gebelik oluşumu için tedavi gören anne adaylarının ayrıntılı ultrason tetkiklerinden geçmesi çok önemlidir. Gebelik öncesi ultrason tetkikinde rahim, yumurtalık, tiroid, meme ve karın bölgesi ayrıntılı olarak incelenir.

Gebelik öncesi ultrasonla yapılan tetkikler nelerdir?

Gebelik öncesi değerlendirmede en önemli organ rahimdir. Rahim ağzındaki kistler, miyomlar, rahim duvarındaki kalınlaşmalar, rahim ağzı ve duvarındaki iltihaplanmalar ultrason ile değerlendirilerek tespit edilir ve tedavi edilmesi için uzmanlara yönlendirilir.Sağlıklı bir gebeliğin başlaması için yumurtalıkların sağlığı da çok önemlidir. Bu nedenle ultrason ile yumurtalıklar incelenerek yumurtalıkların hacmi, yumurta sayısı, kist olup olmadığı ve sayısı niteliği belirlenir. Bu sayede gebe kalmak isteyen kişinin gebeliğine engel bir halinin olup olmadığı araştırılabilir. Transvajinal olarak yapılan bu işlemle tüm tetkikler ayrıntılı olarak yapılabilir. Özellikle tüp bebek tedavisi gören hastaların yumurtalık hacmi ve yumurtalıklarındaki folikül sayısı çok önemli olduğu için tedavinin başarısına katkı sağlar.

Tiroid de yapılan tetkiklerin arasındadır çünkü tiroid bezi vücudun orkestra şefi gibidir. Tüm hormonların düzenini bu organ sağlar. Ayrıca tiroid hastalıkları ayrıca gebeliğin oluşmasına veya ilerlemesine de engel olabilir. Bu nedenle tiroidin kan tahlili ile birlikte ultrasonla da incelenmesi gebelik öncesinde büyük fayda sağlar.

Gebelik öncesi göğüsler de ayrıntılı ultrasonla incelenir. Bu sayede göğüslerde bulunan değişiklikler ve olası anomaliler tespit edilebilir. Tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu var ise bu sorunların gebelik ve doğum öncesinde tedavisi sağlanır.

Karın bölgesi gebelik boyunca hacmi ve boyutu çok değişecek ve etkilenecek bölgedir. Bu nedenle karın ve karın boşluğu içindeki diğer tüm organların ayrıntılı şekilde incelenmesi önemlidir. Örneğin safra kesesi içinde bulunan bir taş, gebelik öncesinde bir sorun yaratmazken gebelik nedeniyle oluşan değişikliğe bağlı olarak kanala düşebilir. Böyle bir durumda gebelik süresince çok ciddi problemler yaşanabilir. Aynı durum böbreklerde bulunan taşlar için de geçerlidir. Bu iki sorun gebeliğin kaybına dahi neden olabilmektedir.

Gebelik öncesi ultrasonun faydaları nelerdir?

Gebelik öncesi ultrason tetkikleri öncellikle anne adayının genel sağlığının değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra gebelik oluşumu, fetüsün sağlığı, hamileliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve sonlandırılabilmesi açısından gereklidir. Gebelik öncesi ultrason tetkikleri, gebelik sürecindeki tetkikler kadar önemlidir.