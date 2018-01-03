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Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 20:55 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 20:55

İsrail ordusu, Gazze’den bugün üçüncü kez atılan bir roketin İsrail’in güneyindeki yerleşim yerine düştüğünü duyurdu.


İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze’den atılan bir  roketin İsrail’in güneyindeki yerleşim yerine düştüğü ve bu sırada bölgede  sirenlerin devreye girdiği belirtildi. 
 
Bölgeye düşen roketin parçalarına ulaşıldığı belirtilen açıklamada,  daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. 
 
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise, Gazze’den atılan  roketin güneydeki Askalan (Aşkelon) kentinde yerleşimin olmadığı boş bir alana  düştüğü belirtildi. 
 
Haberde, söz konusu roketin bugün Gazze’den atılan üçüncü roket  olduğuna vurgu yapıldı. 
 
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün, daha önce Gazze'den  atıldığı iddia edilen roketlerin arkasından Filistin İslami Cihad Hareketi'nin  çıkması halinde liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu. 
 
Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen cuma günü İsrail'e  fırlatılan roketlerin arkasından gerçekten İslami Cihad Hareketi çıkıyorsa  hareketin yönetimi, Gazze Şeridi'nde ve dışında bulunan liderleri ile  altyapısının hedef alınmasına hazır olduğunu düşünüyor anlamına geliyor."  ifadelerini kullanmıştı. 
 
İsrail'in, 29 Aralık Cuma günü Gazze'den fırlatıldığı iddia edilen  roketlerle ilgili soruşturmayı tamamladığını aktaran Adraee, şunları  kaydetmişti: 
 
"Soruşturma sonucunda, cuma günü atılanların 30 Kasım 2017'de İslami  Cihad Hareketi tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinden fırlatılan roketlerin  benzeri olduğu ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Hamas'ın, bu örgütü kontrol etmek  için ne tür zorluklarla karşılaştığına işaret ediyor." 
 
İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Gazze'den 3 roket atıldığının tespit  edildiğini ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından  engellendiğini bildirmiş, sözü edilen üçüncü rokete ilişkin ise bilgi  vermemişti. 
 
İddia edilen roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli  gruplardan üstlenen olmadı. 
 

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