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Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

DHA |  23 Ocak 2018 Salı - 19:54 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 19:54

Gaziantep'te polisin tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda senet ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazikent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın yanı sıra tefecilere yönelik daha önceden belirlenen 9 ayrı adrese özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokağa giriş çıkışların kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerin alındığı operasyonda arama yapılan adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi. Tabanca ve mühimmatlar ile senetlere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Gaziantep tefecilik operasyon
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