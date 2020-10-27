Garanti Bankası duyurdu! Krediler...

Türkiye Garanti Bankası resmen duyurdu. Dev bankanın ekonomiye kredilerle verdiği destek 400 milyar TL’yi aştı. Garanti BBVA yaptığı açıklamada bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu" dedi.

Garanti BBVA’nın ekonomiye kredilerle verdiği destek 400 milyar TL’yi aştı. Dev banka 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon 400 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 400 milyar 378 milyon 9 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %66’sı mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,9*, özkaynak kârlılığı %13,3**, aktif kârlılığı ise %1,6** seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Yaşadığımız olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik.Yılın ilk yarısında düşük faiz ortamı ve pandemi kaynaklı likidite ihtiyacı sebebiyle erken talep oluştu. Bankacılık sektörü, özellikle tüzel tarafta verdiği destekle ekonomiye çok büyük katkı sağladı. Haziranda başlayan normalleşme süreciyle ise tüketici tarafında ertelenen talebin hayata geçtiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu çeyrek büyümesi geçtiğimiz dönemden farklı olarak %7 büyüme ile tüketici kredileri tarafında gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana TL kredi büyümemiz %25 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde finansal sıkılaşmanın da etkisiyle, kredi büyümesinde normalleşmenin daha belirgin olacağını öngörüyoruz.

Garanti BBVA olarak üçüncü çeyrekte de ihtiyatlı duruşumuzu koruyarak, kredilere en yüksek karşılığı ayıran bankalardan biri olmaya devam ettik. Sağlam bilanço yapımız ve %16.9 ile gerekli seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz, son dönemdeki değişken piyasa şartlarında bankamızı korunaklı kılıyor. Pandeminin başında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ise çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti olarak karşılık buldu. Pandemi sonrası dönemde aylık işlem adetimiz tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Dijitalin payı ise pandemi öncesi %51 olan seviyeden %58’e yükseldi. ” dedi.