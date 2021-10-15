Galataport İstanbul'a bir gemi daha yanaştı

2014 yılında yapımına başlanan Galataport İstanbul 'a Viking Sky adlı gemi 500 yolcusuyla öğle saatlerinde yanaştı. Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisinden iki hafta sonra ikinci yolcu gemisini ağırlıyor. Yunanistan 'dan hareket eden Viking Sky, bağlı olduğu Viking Ocean Cruises firmasının altı gemisinin ikisi Amerika 'da, dördü ise Avrupa 'da seyahat halinde bulunuyor. 1 Ekim'de Bulgaristan 'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul'a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul'da iki gün kalacak. Gemide seyahat eden yolcuların uyrukları ABD İngiltere ve Kuzey Avrupa'dan oluşuyor. Gemi 18 Ekim'de İstanbul'dan yeni yolcuları ile tekrar Kuşadası üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere limandan ayrılacak.

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, "1 Ekim'de gelen gemi daha çok yat tipi bir gemiydi. Gemi bin kişilik ancak içerisinde 500 kişi var. Bir o kadar da mürettebat var, onlar da bizim için kıymetli. Gemi Kuşadası'ndan geldi, tekrar Kuşadası'na gittikten sonra yeni yolcularıyla birlikte Yunan adalarına devam edecek. Gemi, pazartesi saat 18.00'de ayrılacak. Bu geminin özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırlar kalktıktan sonra İstanbul'a gelmesi bizi mutlu etti" dedi.