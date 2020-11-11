Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacaktır" açıklamasını yaptı. FSRU gemisi nedir? Ertuğrul Gazi FSRU gemisi ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacaktır" açıklamasını yaptı.

FSRU GEMİSİ NEDİR?

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) okyanus kanallarından geçirilmesi ve aktarılması sırasında kullanılan Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) bir bileşendir. FSRU gemisini, LNG transferi için kullanılan özel bir gemi tipi olarak da adlandırmak mümkündür.

LNG çevre dostu bir yakıt bileşeni olsa da taşımasında oluşabilecek zorluklar kolay değildir. Oluşabilecek bir sıkıntı, okyanus ekosisteminin daha fazla bozulmasına ve yakıtların kaybına neden olabilir.

FSRU ünitesi geminin kendisine monte edildiğinde, geminin inşası, düzenli kuru yerleştirme ile LNG ticaret operasyonu geçiren ve gerekli olan tüm uluslararası deniz güvenliği standartlarına uyan diğer LNG gemilerine benzer. Bu tür tesisatın ana avantajı, yakıt ve yarı-sıvılaştırma işleminin, yakıtın yarı dondurulmuş sulu halde boşalmasına gerek kalmadan, teknenin içinde gerçekleştirilebilmesidir.

ERTUĞRUL GAZİ FSRU GEMİSİ NE ZAMAN TÜRKİYE’YE GELECEK?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güney Gaz Koridoru’nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı. Dönmez, "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak" diye konuştu.