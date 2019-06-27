FSM'deki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler yoğunluğa neden oldu.

