Fransız Peugeot toplamda küçüldü ticaride büyüdü

Otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, şunları kaydetti:

“2020 yılı, dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle tüm sektörlerde ticaretin ve iş yapış şekillerinin yeniden tasarlandığı zorlayıcı bir sene oldu. 2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak, pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %72 büyüdü ve 314.882 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil pazarı ise aynı dönemde %69 büyüme kaydederek 247.977 adet oldu. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı toplam pazarın üzerinde büyüdü. Hafif ticari araç pazarı ilk 5 ayda 66.905 adet olarak gerçekleşti, yani geçen sene aynı döneme göre büyüme %83’ü buldu. İlk 5 ay markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebi ile sadece 11 gün showroom’lar açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54.734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir.”



Hafif ticaride %96 büyüdü



Markasını değerlendiren Anaç, “Yıla oldukça hızlı başladık. 2020 sonunda SUV 3008 ve 5008 yenilenmişti. 2021 yılının başında ise yeni 208’i Türkiye pazarına sunduk. Peugeot olarak ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre %17 büyüme gerçekleştirerek 16.933 adede ulaştık. Bu dönemde, hafif ticari araç modellerimizde de %96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük” değerlendirmesinde bulundu.

Ocak-Mayıs döneminde iddialı SUV modellerle tüketicilerin ilgi odağı olduklarını ve Mayıs ayı itibariyle bu sınıfta liderliğe yükseldiklerini belirten PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Başarılı bir Mayıs ayı geçirdik. Toplam satışlarda 3.075 adetle %5,6 pazar payı elde ettik.

SUV segmentindeki iddialı modellerimiz 2008, 3008 ve 5008 ise bu alanda bize liderliği getirdi. Mayıs ayında SUV segmentinde %13,9 pazar payıyla pazarın lider olduk. B-SUV segmentinde ise SUV 2008 modelimizle hem Mayıs ayında hem de Ocak-Mayıs döneminde lider pozisyonda bulunuyoruz.”dedi.