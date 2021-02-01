Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından temsil edilen markaya yatırım sürüyor. İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markanın 2021-2022 yıllarında farklı şehirlerde de showroom açması hedefleniyor. Monde A.Ş. Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında 694 adetlik DS satışı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi;
“DS Store İzmir’de şu an için DS 7 ve DS 3 Crossback olmak üzere iki ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. Sedan modelimiz DS 9 Sedanı da tüm showroomlarımızda satışa sunacağız. Mevcut vergi sistemi ile birlikte; dalgalı döviz kurları ve yüksek faiz oranları bu şekilde devam ederse lüks otomobil segmentinin 2020 yılındaki seviyesinin altında kalma ihtimali bulunuyor. Ancak biz marka olarak pazar dinamiklerinin aksine 2020 seviyelerini yakalamak ve bu seviyelerin üzerine çıkmayı hedefliyoruz.”
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Fransız lüks büyümeye odaklandı!
Lüks marka DS, Türkiye’de dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. Sedan DS 9’un da satışı hedefleniyor.
Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından temsil edilen markaya yatırım sürüyor. İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markanın 2021-2022 yıllarında farklı şehirlerde de showroom açması hedefleniyor. Monde A.Ş. Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında 694 adetlik DS satışı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi;
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