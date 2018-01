Fransa’dan karkas et ithal edilecek!

Türkiye, 2017’de Fransa’dan Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 3 bin ton karkas et ithal etti. Bu yıl ihtiyaç çerçevesinde 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın Fransa ziyaretinde et ithalatı konusunda da anlaşma sağlandı. Türkiye, 2017’de Fransa’dan Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 3 bin ton karkas et ithal etti. Bu yıl ihtiyaç çerçevesinde 5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek. AB ülkelerinden hali hazırda et ithalatının yapıldığını vurgulayan ESK kaynakları, Fransa’dan et ithalatının piyasayı regüle etmek için ihtiyaç doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Önceki gün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “Hastalık sebebiyle Fransa’dan canlı hayvan ithalatına getirdiğimiz sınırlamaları sona erdirdik” dedi. Macron da “Sığır eti konusunda önemli mesafeler kat ettik. Ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat . Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyveler konusunda ilerleme kaydetmek istiyoruz” diye konuştu.

MUTABAKATA VARILDI

İki liderin, karkas et ithalatı konusunda mutabakata vardığı öğrenildi. AB ülkelerinden et ithalatı yapan Türkiye, Fransa’dan 2017 yılında 3 bin ton karkas et ithal etmişti. Bu yıl artan ihtiyaç doğrultusunda 5 bin 700 ton et ithalatı yapılacak. ESK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, piyasayı regüle etmek amacıyla yapılan ithalata, piyasa koşulları ve hayvan varlığına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı karar veriyor.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre ESK kaynakları, kanatlı hayvan ve tavuk konusunda Türkiye’nin arz fazlası olduğunu; bu nedenle özel sektör eliyle Fransa’ya ihracat yapılabileceğini belirtti. İthalat yasağının kaldırılmasının ardından canlı hayvan ithalatı konusunda ise nasıl bir adım atılacağı henüz bilinmiyor.

SAKATAT BİTTİ Mİ?

Sakatatın karaborsaya düştüğü iddialarını da değerlendiren ESK kaynakları, “Dışarıdan karkas et geldiğinde zaman zaman azalma oluyor ama talebi karşılamayacak nitelikte değil. Her ay kombinalarımızda sakatat ihalesi yapıyoruz. Piyasada daralma olsaydı bizim ihale fiyatlarımızda artış olurdu. Yöreye, talebe göre fiyatlarda değişiklik olmakla birlikte genel itibarıyla stabil gidiyor” dedi.

