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Fransa'dan "İran" açıklaması

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 0:20 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 0:20

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın balistik füze programının Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.


Le Drian, yarın İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret  öncesinde yazılı açıklama yaptı.
 
Fransa'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam edeceğini  aktaran Le Drian, İran'ın, anlaşma ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine  getirmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.
 
Bakan Le Drian, "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri  için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program BMGK'nin 2231 sayılı kararına uygun  değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür." ifadelerini kullandı.
 
Le Drian açıklamasında, İran'ın, devletlerin egemenliğe saygı duyarak  Ortadoğu'da yaşanan krizlere çözüm bulma konusunda olumlu katkılarda bulunmasını  istediklerini kaydetti.
 
Le Drian'ın ziyaretinde, Suriye'deki insani durum, Yemen, Lübnan ve  Irak gibi İran'ın dahil olduğu bölgesel konuların da ele alınacağı, Fransız  Dışişleri Bakanının, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı  Muhammed Cevad Zarif ile görüşeceği belirtildi.
 

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