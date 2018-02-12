Fransa'da panik! Toplatıldı

Ulusal Tüketici Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülke çapında satışa sunulan binlerce domuz jambonunda, baş dönmesi ve ateş yükselmesi gibi belirtileri olan listerya bakterisinin tespit edildiği kaydedildi.

Carrefour ve Grand Jury markaları başta olmak üzere, 15 ayrı referans ile satışa sunulan tüketime hazır ve dilimlenmiş domuz jambonu satışının çok sayıda süpermarket zinciri tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, kurum tarafından referans numaraları ve marka isimleri yayınlanan bakterili jambonları satın alanların derhal iade etmesi istendi. Açıklamada, virüs bulaştığı tespit edilen ürünlerin satışının iptal edildiği ve toplatıldığı ifade edildi.