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Fransa'da panik! Toplatıldı

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 23:48 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 23:48

Fransa'da çok sayıda süpermarket zincirinde satılan dilimlenmiş domuz jambonunun ileri derecede listerya bakterisi ihtiva ettiğinin ortaya çıkması sonucu toplatıldığı bildirildi.


Ulusal Tüketici Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülke çapında satışa  sunulan binlerce domuz jambonunda, baş dönmesi ve ateş yükselmesi gibi  belirtileri olan listerya bakterisinin tespit edildiği kaydedildi.
 
Carrefour ve Grand Jury markaları başta olmak üzere, 15 ayrı referans  ile satışa sunulan tüketime hazır ve dilimlenmiş domuz jambonu satışının çok  sayıda süpermarket zinciri tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, kurum  tarafından referans numaraları ve marka isimleri yayınlanan bakterili jambonları  satın alanların derhal iade etmesi istendi. Açıklamada, virüs bulaştığı tespit  edilen ürünlerin satışının iptal edildiği ve toplatıldığı ifade edildi.
 
Fransa'da daha önce de bebek maması ve et ürünlerinde salmonella  bakterisi tespit edilmiş ve 12 milyondan fazla kutu bebek maması ve süt tozunun  bakterili ürün kapsamında olduğu belirtilmişti. Lactalis isimli dünyanın en  önemli süt ürünleri üreticisi şirketin Fransa'daki bir fabrikasında üretilen  bakterili ürünlerin, 83 ülkeye satılmış olabileceği kaydedilmişti.
 
  

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