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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir şok daha! Tokattan sonra yumurtalı saldırı...

PARİS (AA)  |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 15:58

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lyon'da otelcilik ve restoran  sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar  ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı.
 
Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini  kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.
 
 
Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa  gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim." dedi.
 
 
Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik  lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa  tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu  Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.
 
 
Emmanuel Macron'un 1 Mart 2017'de cumhurbaşkanı adaylığı döneminde de  Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda başına bir yumurta fırlatılmıştı.
 

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