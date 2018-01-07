FOX TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Ocak Pazar

07 Ocak Pazar gününe ait FOX TV yayın akışı, 05:30’da “Kadın” adlı sürükleyici ve heyecanlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen renkli diziyi seyrederek, son bölümde neler yaşandığını öğrenme şansı elde edebilirsiniz. Akşam kuşağında ise “Babası” adlı sinema filmi ekranlara dahil olacak. Sevilen filmi seyrederken hem heyecanlı hem de sürükleyici anlara tanıklık edebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgiler edinmek isterseniz haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sabah yayın akışı ilk olarak 05:30’da başlayacak olan “Kadın” adlı dizi ile ekranlarınızı renklendiriyor. Dizinin son bölümünde yaşanan tüm gelişmelerini ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz. Ardından 08:00’da “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” adlı haber bülteni ile karşılaşacaksınız. Haber dünyasının tüm anlık gelişmelerini ve olaylar zincirini ekranlarınız karşısından takip edebilirsiniz. Siyaset sağlık , ekonomi, hava durumu , trafik, spor ve yaşam gibi konulardaki tüm gelişmeler tek tek ekranlarınıza getirilecek.

10:45’te “Bizim Hikaye” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza yansıyacak. Geniş hayran kitlesine sahip olan dizi ile hafta sonu sabah ınıza renklilik getirebilir ve tüm merak ettiğiniz gelişmeleri aşama aşama öğrenme fırsatı elde edebilirsiniz. Dizinin tekrar bölümünün hemen ardından 13:30’da “Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi” adlı yaşam programı ekranlarınıza geliyor. Renkli programının bu bölümünde yine magazinden sağlığa, tarihten yaşama, diyetten spora, genel kültürden ekonomiye kadar uzanan pek çok geniş konu içeriği ile 7’den 70’e herkese seslenmeyi başarıyor.

15:30’da “Şevkat Yerimdar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza geçecek. Dizinin tekrar bölümünü izleyerek mükemmel bir gün ortası geçirebilirsiniz. 19:00’da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu” adlı haber bülteni ekranlarınıza geçecek. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler, ayrıntılarıyla yayın akışına dahil oluyor. Siyasetten sağlığa, ekonomiden yaşama kadar uzanan tüm konuları ekranlarınızdan takip edebileceksiniz.

20:00’da “Babası” adlı Cem Tabak’ın yönetmenliğinde olan yerli sinema filmi ile karşılaşacaksınız. Başrollerini Kerim Yağcı, Gaye Gürsel ve Toygan Avanoğlu gibi ünlü simaların paylaştığı filmi seyretmeyi unutmayın! 22:30’da “Yaparsın Aşkım” adlı eğlence dolu yarışma programının tekrarını seyredebilirsiniz.

Gece kuşağı başladığında 00:45’te “İlk Buluşma” adlı eğlence dolu program başlayacak. Kameralarla dolu programı seyrederken hem gülmelere doyacak hem de gecenize renklilik katacaksınız. 02:00’da “Babası” adlı yerli sinema filmini bir kez daha izleyebilirsiniz. 04:00’da “Kalbimdeki Deniz”, 05:45’te ise “Kadın” adlı dizinin tekrar bölümleri ekranlara dahil olacak.