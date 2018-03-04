FOX TV yayın akışında bugün neler var? – 04 Mart Pazar

04 Mart Pazar gününe ait FOX TV yayın akışı, sabah 08:00’da “İlker Karagöz ile Çalar Saat” adlı haber bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Haber bülteninden gündemi meşgul eden tüm sıcak gelişmeleri ve ayrıntılı olayları öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Savaşçı” adlı dizinin aksiyon dolu yeni bölümü başlıyor. Her kesiti heyecan ve gerilim dolu olan dizi, sevdiklerinizle birlikte ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah ilk olarak “İlker Karagöz ile Çalar Saat” adlı sabah bülteni ekranlar karşısında yerini alıyor. Sağlık , yaşam, ekonomi, piyasa ve hava durumu gibi pek çok konu alanı hakkında merak ettiğiniz gelişmeleri ayrıntılı şekilde ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz. Ardından 10:45’de “Şevkat Yerimdar” adlı renkli ve keyif dolu dizi nin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Her karesi heyecan ve aksiyon eşliğinde geçen diziyi sabah kahvaltınız esnasında ekranlarınızda görebileceksiniz.

13:30’da “Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi” adlı güncel yaşam programı ekranlara dahil olacak. Hayatın içinden çıkan yaşanmış pek çok yaşam kesiti bu renkli yayında ele alınıyor. Genel kültür, tarih, yaşam, ekonomi, alışveriş ve sağlık gibi daha pek çok konu alanına özgü gelişmeleri ekranlarınız karşısından analiz edebileceksiniz. 15:30’da “Adı:Zehra” adlı yeni dizinin nefes kesen tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. Hafta içi yayına geçen dizinin son bölümünü kaçırdıysanız bu tekrarı sakın kaçırmayın.

19:00’da “Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber ” adlı akşam bülteni yayın akışına geçiyor. Bülteni seyrederken haberin nabzını tutan tüm gelişmelerden ayrıntıları ile bilgi sahibi olabileceksiniz. Sağlık, hava durumu, yaşam, ekonomi, piyasa ve spor gibi tüm konu alanlarına özgü sıcak gelişmeler sizlere aktarılıyor. Gündemi meşgul eden tüm gelişmeleri ayrıntıları ile bültenden öğrenebileceksiniz.