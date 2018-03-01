FOX TV yayın akışında bugün neler var? – 01 Mart Perşembe

Sabah saat 07:15’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı bültenden habere dair tüm merak ettiğiniz gelişmeleri görebileceksiniz. Siyaset, sağlık, hava durumu, yaşam, ekonomi ve piyasa gibi daha akla gelebilecek pek çok konuya dair gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Ardından saat 10:00’da “Adı: Zehra” adlı dizinin tekrar bölümü karşınıza çıkıyor. Sevilen diziyi, sevdiklerinizle birlikte sabahın ilk saatlerinde FOX ekranlarınızdan izleyebileceksiniz.
12:45’de “Sizi Böyle Alalım” adlı enfes yemek tariflerinin hazırlandığı yemek programı yayına geçiyor. Pınar Altuğ’un sunduğu renkli tarif programını izlerken hem keyif dolu vakitler geçirebilir hem de mutfaklarınıza farklı tatlar kazandırma imkanı elde edebilirsiniz.
Saatler 13:45’e geldiğinde, “Bizim Hikaye” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara dahil olacak. Sevilen dizinin tekrar bölümünü izleyerek keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sevilen dizinin ardından 16:30’da Şevkat Yerimdar” adlı dizinin tekrarıyla karşılaşabileceksiniz. Gün ortasında keyif dolu vakitler geçirmek istiyorsanız bu sevilen iki diziyi seyretmeyi unutmayın!
19:00’da “Fatih Portakal ile FOX Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlarınız karşısında yerini alıyor. Bülteni izlerken sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar uzanan pek çok konu içeriği hakkında bilgi edinebileceksiniz. Gündemin nabzını tutan sıcak gelişmeleri, ayrıntılı ve tarafsız şekilde ekranlarınız karşısından öğrenebileceksiniz. 20:00’da “Bizim Hikaye” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Sevilen dizinin yeni bölümünde, yine heyecan ve keyif dolu pek çok ana denk gelebileceksiniz.
Gece kuşağında ise sevilen dizilerin ve filmlerin tekrar bölümleri yayın akışına geçiyor. 23:00’da “Milyonluk Resim” adlı yarışma programı sizlerle olacak. Hemen ardından saat 00:45’de “Adı: Zehra” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. 03:15’de “Kalbimdeki Deniz” adlı dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. Sevilen aşk dizisinde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu gece kuşağında yayınlanan tekrar bölümü sakın kaçırmayın! 05:15’de ise “No:309” adlı dizinin tekrar bölümü sizlerle olacak.