FOX TV yayın akışında bugün neler var? – 01 Mart Perşembe

01 Mart Perşembe gününe ait FOX TV yayın akışı, sabah 07:15’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı sabah bülteni ile ekranlara dahil oluyor. Haberin nabzını tutan gelişmeleri ve detayları tek tek bültenden izleyerek öğrenebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Bizim Hikaye” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Sevilen renkli dizi ile gün ortanızı renkli ve keyifli şekilde geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

sağlık, Sabah saat 07:15’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı bültenden haber e dair tüm merak ettiğiniz gelişmeleri görebileceksiniz. Siyaset hava durumu , yaşam, ekonomi ve piyasa gibi daha akla gelebilecek pek çok konuya dair gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Ardından saat 10:00’da “Adı: Zehra” adlı dizi nin tekrar bölümü karşınıza çıkıyor. Sevilen diziyi, sevdiklerinizle birlikte sabah ın ilk saatlerinde FOX ekranlarınızdan izleyebileceksiniz.

12:45’de “Sizi Böyle Alalım” adlı enfes yemek tariflerinin hazırlandığı yemek programı yayına geçiyor. Pınar Altuğ ’un sunduğu renkli tarif programını izlerken hem keyif dolu vakitler geçirebilir hem de mutfaklarınıza farklı tatlar kazandırma imkanı elde edebilirsiniz.

Saatler 13:45’e geldiğinde, “Bizim Hikaye” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara dahil olacak. Sevilen dizinin tekrar bölümünü izleyerek keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sevilen dizinin ardından 16:30’da Şevkat Yerimdar” adlı dizinin tekrarıyla karşılaşabileceksiniz. Gün ortasında keyif dolu vakitler geçirmek istiyorsanız bu sevilen iki diziyi seyretmeyi unutmayın!

19:00’da “Fatih Portakal ile FOX Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlarınız karşısında yerini alıyor. Bülteni izlerken sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar uzanan pek çok konu içeriği hakkında bilgi edinebileceksiniz. Gündemin nabzını tutan sıcak gelişmeleri, ayrıntılı ve tarafsız şekilde ekranlarınız karşısından öğrenebileceksiniz. 20:00’da “Bizim Hikaye” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Sevilen dizinin yeni bölümünde, yine heyecan ve keyif dolu pek çok ana denk gelebileceksiniz.