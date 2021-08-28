Formula 1 Türkiye GP ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Türkiye Grand Prix tarihi güncellendi!

Formula 1'in takviminde değişiklik yapıldı. İstanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta yapılacak olan Formula 1 bilet satışları da tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Formula 1 Türkiye GP ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Türkiye Grand Prix tarihi hakkında merak edilenler…?

Formula 1 Türkiye GP ne zaman?

Formula 1 Türkiye Grand Prix tarihi değiştirildi. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili olarak: "Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk. Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta olacak. Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye’ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz.”

Böylece yarışlar bir hafta sonrasına ertelenmiş oldu. Yarış severler açısından kötü bir haber olsa da en azından çok uzun süre ertelenmemesi iyi bir ayrıntı diyebiliriz.

F1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları ne kadar?

Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: