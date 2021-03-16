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Ford ve Volkswagen'den ortak üretim anlaşması!

AA |  16 Mart 2021 Salı - 15:24 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 15:24

Ford Motor Company ve Volkswagen AG, 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaştı.


Ford Otomotiv'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV ve tam elektrikli versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren kademeli ve çoğu ihracata dönük olacak şekilde üretilmesi öngörülüyor.
 
Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek."

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Ford Motor Company Volkswagen AG anlaşma
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