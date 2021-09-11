FM 2022 için tarih verildi!

Football Manager 2022 duyuruldu! Menajerlik tutkunlarının vazgeçemediği serilerden biri olan FM yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk oluyor.

Sega ve Sports Interactive işbirliği ile geliştirilen oyunun PC, Switch, Xbox Series, Xbox One, iOS ve Android platformları için satışa sunulacağı açıklandı.

Oyun 9 Kasım’da çıkışını gerçekleştirecek ve ilk günden Game Pass’e eklenecek. Oyunun Steam sayfasında yazanlar ise şu şekilde.

Futbol yalnızca en iyisi olup kazanmakla ilgili değildir.

Olasılıkları alt üst etmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarıya ustalık ve beceri ile ulaşmayla ilgilidir.

Zirveye ulaşmak için savaşmak ve dünyayı şoka uğratmak ya da uçurumun kenarından geriye dönmek için çabalamak… En güzel anılar bunlardır.

Kulübünüzün kaderinin mimarı sizsiniz. Kaderleri size bağlı.

Kulübünüzün hayallerini gerçeğe dönüştürmek için önemli olan anlarda üstün gelin ve en iyi menajerler arasında yerinizi alın.

Yeni özellikler, oyun yükseltmeleri ve lisanslama güncellemeleri Eylül ayının sonlarında duyurulacaktır.

Erken Erişim, 9 Kasım’daki çıkış tarihinden yaklaşık iki hafta önce mevcut olacaktır. İlk siz oynamak için Steam’de oyun piyasaya sürülmeden önce istediğiniz zaman önceden satın alın. Oyunun Erken Erişim versiyonu farklı platformlarda farklı zamanlarda oynanabilir duruma gelebilir.