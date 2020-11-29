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Flaş uzaktan eğitim kararı! 30 Kasım - 4 Ocak...

AA |  29 Kasım 2020 Pazar - 14:23 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 14:55

Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı  hatırlatıldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim  kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim  çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada,  şunlar kaydedildi:
 
"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19  salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana  sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe  hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu  kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021  tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile  uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla  sürdürülmesine karar verilmiştir."
 
  
 

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