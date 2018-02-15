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Flaş açıklama: Çok insan ölecek

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 18:44 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 18:44

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Myanmar Özel Elçisi Bob Rae, Myanmar'da Müslümanlara karşı insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Çabalarımızda başarılı olamazsak çok insan ölecek." değerlendirmesinde bulundu.


Bangladeş ve Myanmar'a gerçekleştirdiği ikinci inceleme turunu da  tamamlayan Rae, ziyaret kapsamında edindiği izlenimlerini ise yaptığı yazılı  açıklama ile paylaştı.
 
Özel elçi Rae, Myanmar'da Müslümanlara karşı insanlık suçu işlendiğini  belirterek, "Çabalarımızda başarılı olamazsak çok insan ölecek." ifadelerini  kullandı.
 
Bangladeş ve Myanmar'da mülteci kamplarını ziyaret ettiğini ve üst  düzey yetkililerle görüştüğünü kaydeden Bob Rae, "Geçen hafta gördüklerim,  Myanmar'daki Rohingya nüfusunun karşılaştığı derin zorluklar ve insanlık suçları  için sorumluların hesap verme ihtiyacını ve daha fazla iş birliği ve eylemin  aciliyetini güçlendirdi." şeklindeki görüşünü paylaştı.
 
Rae, Bangladeş'teki Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan 100 bin  insanın, yaklaşan ve en önemli özelliği aralıksız yağış ile güçlü rüzgarlar olan  muson iklimi nedeniyle bir başka tehlike ile karşı karşıya olduğunu da aktardı.
 
Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği helikopter turunda yaşanan yıkıma  tüm boyutlarıyla şahit olduğunu belirten Bob Rae, "Uluslararası toplum her  yönüyle güçlü, ortak bir yaklaşım sağlamak için elinden gelen her şeyi  yapmalıdır. Bangladeş'teki kamp koşulları, Myanmar'daki zor durum ve insanlığa  karşı işlenen suçlardan sorumlu olanlarla başa çıkmamız lazım. Bu meydan okumada  başarısız olursak, daha fazla hayat kaybedilecek." ifadelerini kullandı.

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