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Fiyatı altınla yarışıyor, kilosu 500 lira...
Muğla’da yetiştiriliyor, fiyatı adeta altınla yarışıyor. Birçok kişi şehirdeki işini bırakıp köye yerleşti. Kilosu 400-500 liradan satılıyor. Proje kapsamında ekimi yapılan salep orkideleri, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin önemli gelir kaynağı haline geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor.