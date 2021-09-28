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Fiyatı altınla yarışıyor, kilosu 500 lira...

Muğla’da yetiştiriliyor, fiyatı adeta altınla yarışıyor. Birçok kişi şehirdeki işini bırakıp köye yerleşti. Kilosu 400-500 liradan satılıyor. Proje kapsamında ekimi yapılan salep orkideleri, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin önemli gelir kaynağı haline geldi.

Fiyatı altınla yarışıyor, kilosu 500 lira... Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor.
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