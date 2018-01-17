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Filistinli Ahed'in tutukluluk süresi uzatıldı

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 17:08 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 17:08

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) tutukluluk süresinin ayın 31’ine kadar uzatılmasına karar verdi.


İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki  Ofer Askeri Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, "sorguya devam edilmesi için"  Ahed'in tutukluluk süresinin beşinci kez uzatılmasına ve ay sonuna kadar tutuklu  kalmasına karar verdi. 
 
Ahed, mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilirken,  duruşmaya yabancı diplomatlar, insan hakları aktivistleri ve Filistinli kızın  yakınları katıldı. 
 
Babası Basım et-Temimi'nin "Güçlü kal!" dediği, Ahed'in de  gülümseyerek, "Ben iyiyim" diye cevap verdiği duyuldu.
 
İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle  yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
 
Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği  Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına  alındığı kaydedilmişti. 
 
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. 
 
 

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