Fi Çi 6. yeni bölümünde Duru ile Deniz arasında neler yaşanacak?

Fi Çi 6. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Yayınlanan Fi Çi 6. bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Duru ile Deniz arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Fi Çi dizisi bu akşam Puhu TV'de olacak...

