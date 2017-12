Fi Çi 6. yeni bölümünde Duru ile Deniz arasında neler yaşanacak?

Fi dizisinin 2. sezonu olan Çi 6. bölümüyle bu akşam Puhu TV'de yayınlanacak. İzlenme rekorları kıran Çi yeni bölümde heyecan dorukta... Duru ile Deniz arasında yakınlaşma... İşte Fi Çi yeni fragman...

Çİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çİ 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çİ 5. bölüm heyecan dolu geçti. Duru, Can Manay'a eski sevgilisinden ve Özge Egeli'den bahsetmesi Can'ı oldukça hırslandırdı. Özge ise Can Manay'ın eski sevgilisini kanala gizlice girmesini sağlayarak, kendi planınca Can Manay'ın eski sevgilisini canlı yayına çıkartıp gerçekleri anlattıracaktı. Fakat buna fırsat olmadan, Can Manay kanalda eski sevgilisini fark edip onu kanalın en yüksek katından aşağıya atarak ölümüne sebep oldu. Bu olayı fark eden Özge sinir krizi geçirdi. Can Manay tehlikesinden kaçmayı planlayan Özge eşyalarını toplarken aniden gelen adamlar tarafından darp edildi. Sadık Kolhan'ın gelmesiyle mutlu olan ve kurtulduğunu anlayan Özge, izleyenlerin de yüzünü güldürdü.