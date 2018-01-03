Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliği askerleri, Pazarkule mevkisinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 3 kişi tespit etti.
PKK terör örgütü şüphelileri E.D ve R.O ile FETÖ şüphelisi H.P. yakalandı.
Şüphelilerden E.D'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.
FETÖ ve PKK şüphelileri sınırı geçemedi
AA | 03 Ocak 2018 Çarşamba - 12:04 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 12:05
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliği askerleri, Pazarkule mevkisinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 3 kişi tespit etti.