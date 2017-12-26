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FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 1:34 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 1:41

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir minibüste, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen araç sürücüsü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolundaki uygulama noktasında  rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, 35 HC 4138 plakalı minibüsü  durdurdu. Ekipler 4'ü çocuk 11 kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra kiralık  olduğu belirlenen araçta inceleme yaptı.
 
Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kimlik  kontrolünde, bu kişilerden Muammer K. ve Müzeyyen K'nin FETÖ üyesi olması  nedeniyle arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından  araçta bulunanlar gözaltına alındı. Yatağan Polis Amirliği Merkezine götürülen  zanlılardan, üstünden kimlik çıkmayan Fatma U'nun da FETÖ üyesi olması  gerekçesiyle hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.
 
Çocuklarının farklı isimlerle hitap etmesi gerçeği ortaya çıkardı
 
Araçta bulunan diğer iki kişinin çocuklarının kendilerine  kimliklerinde yazanlardan farklı isimlerle hitap etmesinden şüphelenen ekipler,  Yusuf K'nin ağabeyinin, Turgut U'nun ise eniştesinin kimliğini kullandığını  belirledi.
 
 Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na  geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu. Gözaltına  alınan şüphelilerin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu  öğrenildi.
 
Öte yandan, kiralık minibüsü kullanan ve kaçışı organize ettiği  belirtilen kişi de gözaltına alındı.
 
FETÖ şüphelisi 5 kişi gerekli işlemlerin ardından Muğla Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, araç sürücüsü ise Emniyet  Müdürlüğünün ilgili birimine teslim edildi.
 

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