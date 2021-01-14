FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında mütalaasını sunan savcı, 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
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FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında flaş gelişme!
14 Ocak 2021 Perşembe - 12:09 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 12:12
FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında mütalaasını sunan savcı, 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
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