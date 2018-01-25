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FETÖ'nün akademik yapılanması davasında 3 tahliye

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)  |  25 Ocak 2018 Perşembe - 17:31 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 17:31

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 11'i tutuklu 35 sanığın örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, 3 kişinin tahliyesine karar verildi.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 11'i tutuklu 22 sanık hazır bulundu. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre, bu sanıklar hakkındaki mevcut delil durumu ile dosyaya sunulan sağlık durumları dikkate alınarak, sanıklar Cafer Uyanık, Esra Şerife Pampal ile Hafize Tokgöz'ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliyesine karar verdiği sanıkların yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın ise, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ByLock tespit raporları, HTS kayıtları ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. 
 
 

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Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ
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