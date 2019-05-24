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FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'a hapis

AA |  24 Mayıs 2019 Cuma - 16:01 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 16:20

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Eski savcı Osman Şanal, Fetullahçı Terör Örgütü'ne  (FETÖ) üye olmak suçundan yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu  bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı. "Katılan" sıfatıyla  dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile avukatı Turgut Kazan da duruşmada  hazır bulundu.
 
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar  gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından esasa ilişkin savunmasını  yapmak için sanık Şanal'a söz verdi.
 
Şanal, darbe girişimi sırasında Düzce Cumhuriyet savcısı olarak görev  yaptığını ve meydana gelen hadiseleri televizyondan öğrendiğini savundu.
 
Herhangi bir terör örgütüyle irtibatı bulunmadığını ileri süren Şanal,  hakkında FETÖ'cü olduğuna ve üniversite eğitimi sırasında örgüt evlerinde  kaldığına dair tanık beyanlarını da reddetti.
 
Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Cihaner'i  makamında gözaltına alınmasının hukuki olduğunu savunan Şanal, "Cihaner  soruşturması daha önce defalarca yargı denetiminden geçti. Cihaner ve avukatı  Turgut Kazan, mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar. O dönem Kazan, beni  hükümetin tetikçisi olarak suçladı. Şimdi de FETÖ'cü olarak suçlanıyorum." diye  konuştu.
 
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin  tespiti kabul etmeyen Şanal, ByLock'un dijital bir veri olduğunu ve hükme esas  alınacak bir delil olmadığını iddia etti.
 
Sanık avukatı Ali Alagöz de sanık Şanal'ın ByLock kullanmadığının  mahkemeye sundukları uzman raporuyla kanıtlandığını iddia etti. Alagöz,  müvekkilinin 35 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.
 
Cihaner'in avukatı Turgut Kazan ise sanığın FETÖ üyeliğinden değil  yöneticiliğinden cezalandırılmasını talep etti.
 
Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Şanal'a  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
 

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