Yeni Tip Koronavirüs, COVID-19 sürecine girildikten sonraki süre zarfında Ferrari’nin sunduğu ilk yeni model olan Portofino M performansıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Adında, performansının artırıldığını ifade eden ve modifiye anlamı taşıyan “M” harfini bulunduran Portofino M'de V8 turbo ailesine ait 3855 cc’lik motor yer alıyor. 7.500 d/d'da 620 HP güç üretecek şekilde optimize edilen motorla birlikte, Ferrari’nin mevcut Portofino modellerindeki 7 vitesli versiyonun yerini alan 8 vitesli şanzıman sunulmakta.
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Ferrari Portofino "M" ile daha güçlü
29 Eylül 2020 Salı - 15:00 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 15:00