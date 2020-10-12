Ferrari bu modelden sadece bir adet üretecek

Ferrari, V12 motorunu kullanarak özel olarak geliştirdiği Omologata’yı tanıttı. Yalnızca bir adet üretilen Omologata hem günlük hem de pistlerde kullanılabiliyor.

Ferrari, kişiye özel ve bir adet ürettiği modeli Omologata’yı tanıttı. Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak geliştirilen ve tek bir müşteri için tasarlanan otomobil iki yılı aşkın zamanda tamamlandı.

Yalnızca bir adet

Omologata’nın her ayrıntısı, müşterisinin talebi ve sayısız değişken dikkate alınarak tasarlandı. Omologata, markanın 70 yıllık GT geleneğine dayanan ve 2009 yılında üretilen P540 Superfast Aperta’nın ardından markanın önden motorlu V12 platformu üzerine geliştirildi. Ferrari’nin yarış mirasıyla da bağ kuran Omologata’nın iç mekanında; deri ve Jeans Aunde® kumaş karışımı 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturarak yer alıyor. Türünün tek örneği olarak nitelenen aracı sahibi açıklanmadı.