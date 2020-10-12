12 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.179 1.11 EURO 9,3230 0.31
USD 7,8960 0.50 ALTIN 488,150 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ferrari bu modelden sadece bir adet üretecek

12 Ekim 2020 Pazartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 13:35

Ferrari, V12 motorunu kullanarak özel olarak geliştirdiği Omologata’yı tanıttı. Yalnızca bir adet üretilen Omologata hem günlük hem de pistlerde kullanılabiliyor.


Ferrari, kişiye özel ve bir adet ürettiği modeli Omologata’yı tanıttı. Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak geliştirilen ve tek bir müşteri için tasarlanan otomobil  iki yılı aşkın zamanda tamamlandı.
 
 
Yalnızca bir adet 
 Omologata’nın her ayrıntısı, müşterisinin talebi ve sayısız değişken dikkate alınarak tasarlandı. Omologata, markanın 70 yıllık GT geleneğine dayanan ve 2009 yılında üretilen P540 Superfast Aperta’nın ardından markanın önden motorlu V12 platformu üzerine geliştirildi. Ferrari’nin yarış mirasıyla da bağ kuran Omologata’nın iç mekanında; deri ve Jeans Aunde® kumaş karışımı 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturarak yer alıyor. Türünün tek örneği olarak nitelenen aracı sahibi açıklanmadı.
 

ETİKETLER

Ferrari Omologata ferrari yeni model
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.