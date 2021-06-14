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FED toplantısı ne zaman Haziran 2021, FED faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?

14 Haziran 2021 Pazartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 15:54

FED toplantısı ne zaman 2021, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni haftada piyasa gözlerini FED toplantısına çevirdi. ABD Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı yakından takip ediliyor. Toplantı öncesi ise arama motorları aracılığıyla FED faiz kararı saat kaçta, hangi gün açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor.


ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı merakla bekleniyor. Piyasaların geleceğini belirleyen FED toplantısı kararlarının ne zaman açıklanacağın yanıtı aranıyor. Peki FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ABD Merkez Bankası 16 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Faiz kararının da saat 21.30 civarı açıklanması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

 

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