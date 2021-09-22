FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman (saat) açıklanacak Eylül 2021? FED faiz kararı ne oldu, FED faiz kararı toplantısı tarihleri…

FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalar açısından büyük öneme sahip FED Toplantısının eylül ayına ilişkin alacağı kararlar ilgiyle takip ediliyor. ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşınca, gözler FED'in eylül ayı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor. Uzmanlar ise 2023’ten önce faiz artırmamasına kesin gözüyle bakıyor.

FED faiz kararı küresel piyasaların yoğun ilgisi altında. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığında yapılacak toplantının kararları merak ediliyor. Kripto para çöküşü yaşarken, FED’in 2023’ten önce faiz artırmamasına yönelik yorumlar arttı. Eylül ayı FED kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçtayapılacak? İşte 2021 FED toplantısı tarihi ve faiz kararı detayları...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Eylül ayı FED toplantısı 21-22 Eylül’de olacak. Fed'in faiz kararı saat 21:00'da açıklanacak. FED toplantısı sonrası yayımlanacak tahminlerde para politikası kurulu üyelerinin faiz artışı yanlısı bir sürpriz yapabileceği düşünülüyor.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021’de de diğer toplantıların tarihi olarak belirlendi.

Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, şahinleşen küresel merkez bankaları sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltma takvimi üzerinde etkili olması nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in New York Şubesi, evvelsi gün, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyelerinin en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltmeyi hedeflediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, 2017'de yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülen kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e çıkarılmasını önermişti.



Temsilciler Meclisinin yeni gelir kanunlarının çıkarılması sürecinde yetkili komitesinin, 3,5 trilyon dolarlık yatırım planının parçası olarak söz konusu değişikliği öngören düzenlemeleri bugün ve yarın düzenlenecek oturumlarda değerlendirmesi bekleniyor.



Dün açıklanan verilere göre de ABD federal hükümetinin bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar dolara geriledi.



Öte yandan dün, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ile kripto para birimi Litecoin arasında ortaklık kurulduğuna dair sahte haberler kripto para piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu.



New York borsasında ise bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dün karışık bir seyir izlendi.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne ise sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



Avrupa borsalarında dün alıcılı seyir dikkati çekerken, Avrupa ülkelerinin artan enerji maliyetleri gündemin odağına yerleşti.



Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sağlaması için kurulan Kuzey Akım 2 projesinin beklenenden daha geç bir tarihte açılabileceği ve bu kışın sert geçeceğine ilişkin uzman görüşlerinin ardından elektrik ve doğal gaz fiyatları rekor seviyeye çıktı.



Enerji ve emtia fiyat artışları Avrupa borsalarında enerji şirketlerinde alıcılı seyri beraberinde getirerek dünkü pozitif seyirde etkili oldu.



Öte yandan, İngiltere'de üçüncü doza ilişkin tartışmalar devam ederken, ülkede 12 yaşına kadar olan çocuklara da aşı yapılacağı bildirildi.



Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de yükselişle başladı.