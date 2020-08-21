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Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı

Fatih, Mersin'den yola çıkıp, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı