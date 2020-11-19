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Faiz kararı sonrası dolarda son durum

19 Kasım 2020 Perşembe - 14:11 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 14:20

Merkez Bankası faiz açıklamasının ardından döviz kurları geriledi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi 4,75 puan artırıldı. Dolar yüzde 1,55 değer kaybederek 7,58 TL seviyelerinden işlem görürken, euro 9 TL'nin altına indi.


Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası'nın yeni başkanı olan Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinin ardından beklenen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı bugün gerçekleşti.
 
PPK toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. Merkez Bankası politika faizinde 475 baz puan artışa gitti. 475 baz puanlık artış sonrası politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseldi.
 
Merkez Bankası kararının ardından dolar sert düşüşle 7.52 seviyesine geriledi. Dolar 14.20 itibariyle  7.63 liradan euro 9 liradan gram altın ise 456 liradan alıcı buluyor.
 

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