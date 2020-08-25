F1 bilet fiyatları 2020 belli mi? İstanbul Park Formula 1 (grand prix) biletleri satışa çıktı mı?

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Formula 1'de İstanbul Grand Prix'sinin 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü. Formula 1 İstanbul bilet fiyatları hakkında merak edilenler…

Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek. Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. F1 bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?

FORMULA 1 İSTANBUL PARK BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

İstanbul Park yeniden Formula 1’e kavuşuyor. İzleyenler ise şimdiden bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Biletler henüz satışa çıkmadı.

FORMULA 1 TAKVİMİ

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

Yarışın seyircili olması halinde biletlerin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şöyleydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr.: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

63.75 YTL)

Açık Alan Jr.: 38,25 YTL